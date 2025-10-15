Homem é preso por furtar R$ 1,3 mil em picanha em supermercado na Serra

Um homem de 51 anos foi preso, suspeito de furtar cerca de R$ 1,3 mil em carnes em um supermercado, em Colina de Laranjeiras, na Serra. O fato ocorreu na tarde de terça-feira (14). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), Carlos Vinicius dos Santos Brandão foi flagrado e detido por funcionários do estabelecimento ao tentar sair do local sem pagar por dez peças de picanha bovina.

Funcionários do supermercado contaram à PM que abordaram Carlos Vinicius do lado de fora do estabelecimento. Na tentativa de contê-lo, um dos trabalhadores foi agredido e sofreu um ferimento na boca. A Polícia Militar informou que, em consulta ao sistema de segurança, os policiais verificaram que o homem já havia se envolvido em outras ocorrências de furtos a supermercados — um deles no bairro Feu Rosa, no mesmo município. Ele foi conduzido à Delegacia Regional da Serra.