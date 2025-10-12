Homem é preso por ameaçar namorada e agredir a amiga dela em Vila Velha

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de ameaçar a namorada, de 37 anos, com uma faca e agredir a amiga dela, uma jovem de 25 anos, em Morada da Barra, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que os três estavam bebendo quando o casal começou a discutir devido a ciúmes do namorado. A briga continuou na casa onde os dois vivem e, em certo momento, ele pegou uma faca e passou a ameaçá-la de agressão física.