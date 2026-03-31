Homem é preso com 1,5 kg de cocaína em kitnet usada como refinaria em Colatina

Homem é preso e polícia apreende 1,5 kg de cocaína em kitnet usada como refinaria em Colatina Crédito: Divulgação | PMES

Um homem de 42 anos foi preso, e cerca de 1,5 kg de cocaína foram apreendidos em uma kitnet no bairro Santa Margarida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), denúncias indicavam que o imóvel era utilizado como refinaria de cocaína.

De acordo com a PM, o suspeito foi abordado ao sair do local de carro. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas, no veículo, havia uma quantidade de drogas.

Dentro do imóvel, os policiais localizaram o restante do material com o auxílio de um cão farejador. Ao todo, foram apreendidos 235 gramas de crack, dois papelotes de cocaína, um pote de ácido bórico, uma balança de precisão, material para embalo e R$ 120 em dinheiro.