Homem é preso após invadir e depredar agência bancária em Vila Velha

Um homem foi preso após invadir uma agência bancária no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada do último sábado (22). O indivíduo foi encontrado por policiais dentro da unidade, que estava depredada.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que um homem teria arrombado a agência e estaria dentro do local com o objetivo de furtar equipamentos eletrônicos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos militares, quando os policiais entraram no banco, encontraram o indivíduo no local portando uma capa de colete balístico, utilizada por seguranças da agência.

Ainda de acordo com informações do boletim, o local estava depredado, com diversos equipamentos danificados e a porta de entrada quebrada. O suspeito estava alterado, por isso precisou ser algemado para evitar risco de fuga. O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.