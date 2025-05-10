Homem é encontrado morto em quarto de motel em Vila Velha

Um homem foi encontrado morto no quarto de um motel na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar (PMES), uma mulher acionou os funcionários do local para pedir ajuda, pois, segundo ela, o homem teria sofrido um infarto.
Com o pedido de socorro, o Samu foi acionado e constatou a morte no local. Ainda segundo a PMES, a mulher preferiu deixar o motel, pois não estava se sentindo bem. Com a morte do homem, a perícia foi acionada para a retirada do corpo.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O procedimento foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.
ATUALIZAÇÃO: Este texto foi atualizado com nota enviada pela Polícia Civil.