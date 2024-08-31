Homem é baleado em avenida movimentada de Itapuã, em Vila Velha

Um homem foi baleado na tarde deste sábado (31) na Avenida Luciano das Neves, em Itapuã, uma das vias mais movimentadas de Vila Velha. Testemunhas relataram intenso barulho de tiros.
A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo no bairro. Durante o deslocamento, os militares encontraram um homem caído, que disse ter sido baleado por um indivíduo enquanto passava por uma rua da região. As guarnições socorreram a vítima e a levaram até o Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Questionada sobre a ocorrência, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181)."