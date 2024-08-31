Homem é baleado em avenida movimentada de Itapuã, em Vila Velha

Questionada sobre a ocorrência, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181)."