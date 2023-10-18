Homem agride companheira no rosto com pedaço de vidro em Vitória

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por agredir a companheira no rosto com um pedaço de vidro na última terça-feira (17), no bairro Maruípe, em Vitória. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, uma jovem de 21 anos, disse aos policiais que ela e o companheiro foram até o local para conversar sobre assuntos pessoais. Em certo momento, o homem se alterou e usou um pedaço de vidro para agredi-la. Ela sofreu cortes no rosto e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que ele já deu entrada no presídio mencionado pela corporação.