Helicópteros e viaturas chamam atenção no Centro de Vitória

Uma movimentação de viaturas e helicópteros chamou atenção e até assustou quem passava pelo Centro de Vitória na tarde desta sexta-feira (6). A reportagem de A Gazeta procurou o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo da Casa Civil Militar (Notaer) para entender o motivo, e a instituição informou que as aeronaves estavam treinando para o desfile cívico militar que ocorrerá no sábado, 7 de setembro, Dia da Independência.
O Centro de Vitória receberá novamente o Desfile Cívico-Militar, realizado em 7 de setembro, na Avenida Beira Mar, a partir das 8h. O desfile terá apresentação de helicópteros do Notaer e participação inédita do Grupo de Mergulhadores de Combate da Marinha do Brasil, de aspirantes da Escola Naval da Marinha e dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras compondo a parte marítima do desfile.
A Polícia Militar também foi procurada pela reportagem, mas não retornou até a publicação desta matéria. No fim da tarde, já não havia mais movimentação no local.