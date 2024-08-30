Semana da Pátria vai ter exposição, pedalaço e desfile cívico-militar no ES

O Pedalaço da Independência vai acontecer no domingo (1º) e terá um percurso de 12km. A turma do pedal sairá da Praça Do Papa, em Vitória e atravessará a Terceira Ponte, rumo ao Parque da Prainha, em Vila Velha. A concentração começa às 7h, com saída às 8h. Nesse dia, a ponte, no sentido Vitória, estará liberada normalmente, mas o acesso a Vila Velha ficará parcialmente fechado das 7h30 às 9h. Na chegada, os ciclistas encontrarão um show de rock da banda Mud Dogs, além de beertrucks – tipo de trailer adaptado para vender cervejas. A programação é gratuita, mas quem desejar obter a camisa do evento é necessário levar 2kg de alimentos não-perecíveis.