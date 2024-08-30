Semana da Pátria vai ter exposição, pedalaço e desfile cívico-militar no ES

Com a proximidade do feriado de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil, tem início também a programação da Semana da Pátria na Grande Vitória. A comemoração começa neste fim de semana e se estende até o dia 7, contando com o Pedalaço da Independência, exposições das forças de segurança em shoppings e o tradicional desfile cívico-militar.
As exposições que acontecem no sábado (31) e domingo (1º). Quem fizer a visitação poderá conferir elementos que fazem parte do trabalho de quem atua nas forças de segurança, como fardas, veículos e armas, além de dicas para a população. Na Serra, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em parceria com a Guarda Municipal, vão fazer a exposição no Shopping Montserrat, enquanto a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) e a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) estarão presentes no shopping Mestre Álvaro.
O município canela-verde também conta com duas exposições diferentes. O Shopping Boulevard vai receber as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), e o Shopping Vila Velha recepciona o Exército, a Marinha e a Guarda Municipal de Vila Velha. Em Cariacica, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) e o Instituto Atendimento Socioeducacional do Estado do Espírito Santo (Iases) farão as exibições para a população, no Shopping Moxuara.
O Pedalaço da Independência vai acontecer no domingo (1º) e terá um percurso de 12km. A turma do pedal sairá da Praça Do Papa, em Vitória e atravessará a Terceira Ponte, rumo ao Parque da Prainha, em Vila Velha. A concentração começa às 7h, com saída às 8h. Nesse dia, a ponte, no sentido Vitória, estará liberada normalmente, mas o acesso a Vila Velha ficará parcialmente fechado das 7h30 às 9h. Na chegada, os ciclistas encontrarão um show de rock da banda Mud Dogs, além de beertrucks – tipo de trailer adaptado para vender cervejas. A programação é gratuita, mas quem desejar obter a camisa do evento é necessário levar 2kg de alimentos não-perecíveis.
O Centro de Vitória receberá novamente o Desfile Cívico-Militar, realizado em 7 de setembro, na Avenida Beira Mar, a partir das 8h. O desfile terá apresentação de helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) e participação inédita do Grupo de Mergulhadores de Combate da Marinha do Brasil, de aspirantes da Escola Naval da Marinha e dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras compondo a parte marítima do desfile.
Semana da Pátria vai ter exposição, pedalaço e desfile cívico-militar no ES