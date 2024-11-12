Guarda Municipal de Vila Velha atende agora pelo número 153

A Guarda Municipal de Vila Velha passa a atender ligações agora pelo número 153. A ligação é gratuita. O atendimento funciona 24 horas por dia e são aceitas ligações tanto de números fixos quanto móveis.

O novo número é um padrão de serviço de atendimento das Guardas em todo o Brasil. "O objetivo é oferecer um canal direto e mais acessível para a população. Diversas cidades brasileiras estão implementando o número de telefone 153 como meio de contato com a Guarda Municipal”, finalizou o prefeito Arnaldinho Borgo.