Governo prevê emitir nova carteira de identidade em todo o ES em até 3 meses

A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CNI) no Espírito Santo foi iniciada nesta quinta-feira (11), na Região Metropolitana, ainda de forma experimental. A previsão, segundo o governador Renato Casagrande, é de que o documento seja emitido em todo o Estado em até três meses.
“Até o final deste mês de janeiro, nós vamos estar emitindo Carteiras de Identidade Nacional de forma experimental para que a gente possa testar todo o sistema, primeiramente na Região Metropolitana, depois, nos próximos três meses, em todo o Estado do Espírito Santo”, frisou, em um vídeo publicado nas redes sociais.
Ainda segundo Casagrande, o novo documento, que também utilizará o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para o registro civil da população, será lançado primeiro na versão em papel, e, posteriormente, a versão plástica será disponibilizada. Os agendamentos são feitos pelo site agenda.es.gov.br.