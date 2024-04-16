Governo do ES vai selecionar projetos de combate às drogas nas escolas

O governo do Espírito Santo, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas (Sesd), vinculada à Secretaria de Estado do Governo (SEG), e da Rede Abraço, lançou o Edital de Boas Práticas Pedagógicas — Educação e Prevenção sobre Drogas, que vai selecionar 30 projetos de combate às drogas nas escolas.
Serão selecionados projetos de professores e profissionais da educação que exercem trabalho de prevenção ao uso de álcool e drogas dentro das salas de aula nas redes municipal, estadual e federal. Cada iniciativa selecionada receberá até R$ 10 mil.
Serão dois editais. O primeiro, de Práticas Pedagógicas, já está com inscrições abertas. O cadastro pode ser feito com envio da documentação de forma digital para o e-mail [email protected] ou via e-Docs, dentro de “Grupos e Comissões”, destinatário “Comissão de Seleção – Edital de Seleção de Práticas Pedagógicas, até as 18h do dia 27 de maio. O edital de Boas Práticas será lançado em breve.