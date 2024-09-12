Governador do ES, Casagrande sobrevoa área de queimadas em Guarapari

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sobrevoou a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (12). A região é atingida por um incêndio desde terça-feira e equipes do Corpo de Bombeiros juntamente ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) atuam no combate às chamas.
Nas imagens, Renato Casagrande pede que a população informe quando encontrar qualquer foco de incêndio para reduzir os riscos e realizar o combate às chamas. "Todos estamos juntos nesse momento em que o Brasil enfrenta essa forte estiagem e temperaturas elevadas", disse o governador.