Game dos Bombeiros do ES ensina crianças sobre prevenção de acidentes

Um game que ensina crianças como se prevenir de acidentes e ter práticas mais seguras no dia a dia foi lançado pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai). O objetivo do jogo digital é ensinar aos pequenos, desde cedo, como se prevenir e estar atento aos ambientes de rotina e de lazer que parecem inofensivos, mas podem oferecer sérios riscos.

O vídeo no início da matéria mostra como funciona o game, em que o personagem é um avatar criado pelo jogador. O jogo é divido em quatro fases, que representam cenários que podem fazer parte do dia a dia de uma criança: casa, escola, rua, e praia. Ele apresenta situações para serem resolvidas, e, para vencer, o jogador tem que escolher as soluções mais seguras.

A ideia de criar o game partiu do Coronel Paiva e da equipe dele, seguindo o projeto Escola Segura do Corpo de Bombeiros – que compõe o programa ES Seguro. A iniciativa realiza ações nas escolas, capacitando profissionais para agir com segurança em caso de incêndios, e fazendo atividades educativas com os estudantes, desde ensinar a melhor forma de se proteger de situações de risco até proporcionar visitações à sede da corporação.

Por enquanto o jogo está disponível para download pelo sistema Android, na versão em português, e pode ser baixado pelo link https://istdev.findes.org.br/453221/download . Ainda vai ser lançada outras versões, para dispositivos IOS e nos idiomas inglês e espanhol. Além disso, uma versão para computador está sendo desenvolvida para ser aplicada em escolas públicas e privadas.