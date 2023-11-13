Gabarito oficial do Enem 2023 será divulgado nesta terça-feira

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 poderão conferir nesta terça-feira (14) o gabarito das provas, aplicadas nos últimos dois domingos (5 e 12 de novembro), às 19 horas.

O resultado de cada inscrito só sai em janeiro, mas o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou durante entrevista coletiva, no último domingo, que a divulgação dos gabaritos oficiais foi antecipada. A data prevista era 24 de novembro.