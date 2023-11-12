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Enem tem questões sobre vacina da Covid, TPM e matemática financeira

Candidatos responderam questões sobre Matemática e Ciências da Natureza no segundo dia de provas, neste domingo (12)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2023 às 18:02

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 18:02

SÃO PAULO - As questões do segundo dia de provas do Enem 2023 abordaram o funcionamento da vacina da Covid, a influência dos hormônios no período de TPM (tensão pré-menstrual) e matemática financeira. Neste domingo (12), os candidatos fizeram 90 questões de ciências da natureza e matemática.
Para professores de cursinho, a prova deste domingo (12) cobrou maior domínio de conceitos curriculares e estava menos interpretativa do que a do primeiro dia, quando os candidatos fizeram a prova de ciências da linguagem.
Candidatos chegam para fazer a segunda etapa da prova do Enem 2023
Candidatos chegam para fazer a segunda etapa da prova do Enem 2023 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
As questões de Matemática tiveram bastante ênfase em conceitos de matemática financeira, abordando juros e investimentos. Também havia uma pergunta que envolvia o uso de aplicativos de transporte e de entrega de comida.
"A prova de matemática abordou temas bastante contemporâneos, como criptomoedas, o funcionamento dos juros e investimentos. Também trouxe uma questão bastante interessante que tratava sobre o mercado de trabalho sob a perspectiva dos aplicativos de transporte e entrega de comida", disse Caê Lavor, diretor do SAS Educação.
Em Biologia, as questões abordaram o princípio da elaboração da vacina da Covid-19, como se dá a transmissão de leishmaniose, síndrome de Down e como os hormônios atuam no corpo provocando o período conhecido como TPM.
Em Física, uma das questões trouxe uma tirinha da Turma da Mônica para abordar conceitos de ondulatória.
"Foi uma prova tranquila, com textos curtos e questões muito diretas. O que significa que ela buscava mais conceitos e menos interpretação. Assim, ela exigiu que o candidato estivesse mais preparado e com o domínio de conceitos, especialmente em física, química e biologia", disse Giba Alvarez, diretor do Cursinho da Poli.

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