Forro do teto do Aeroporto de Vitória desaba na área de embarque

Além de enfrentarem uma manhã com atrasos de voos, passageiros que circularam pelo Aeroporto de Vitória neste sábado (27) se depararam com outro problema: parte do forro do teto da área de embarque caiu.





A professora Laís Freitas conta que, na hora em que o forro cedeu, apenas um operador que verifica passagens estava na área. "Cerca de cinco minutos depois começou a desembarcar passageiro pelo portão. A sorte foi essa, senão pegava uma galera", avalia a passageira, acrescentando que o aeroporto estava bastante cheio no momento devido aos atrasos provocados pelo nevoeiro no Rio de Janeiro.

A Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Vitória, informa, em nota, que não houve pessoas atingidas pelo forro desprendido. "A área foi isolada imediatamente e as equipes de manutenção já atuam no local", acrescenta. A empresa foi questionada sobre o motivo para o forro ter cedido, mas não houve esclarecimento sobre essa demanda.

