Fogo atinge fiação de rede elétrica na Praia do Canto e assusta moradores

A fiação de um poste pegou fogo na Praia do Canto, em Vitória, por volta das 13h30 desta sexta-feira (19). Com as chamas, os fios, que são da rede elétrica, caíram e quase atingiram um carro, como mostra um vídeo gravado no local. Segundo testemunhas, as chamas começaram sem um motivo aparente, assustando quem passava perto do local.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que o fogo foi combatido e extinto e não há mais informações sobre o caso. Em nota, a EDP informou que uma equipe técnica esteve no local e verificou que galhos de uma árvore encostaram na rede elétrica e danificaram alguns equipamentos.
"Neste momento, os profissionais estão realizando os reparos necessários e, por questões de segurança, 19 clientes próximos ao local estão sem energia e o fornecimento será normalizado assim que os reparos sejam concluídos", explicou a empresa.