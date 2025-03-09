Filho encontra mãe de 84 anos morta no Rio Doce em Colatina

O caso, segundo informações do Corpo de Bombeiros, aconteceu por volta das 19h. O filho contou aos militares que a mãe foi à beira do Rio Doce descartar restos de peixe e não retornou. Ele contou que já a encontrou sem vida e realizou o resgate do corpo em um bote.

Os bombeiros prestaram suporte na retirada da vítima do local e deixaram o corpo em local seguro, até a chegada da perícia. Segundo a Polícia Científica, o corpo da idosa foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.