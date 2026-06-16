Serra realiza feira de adoção de cães e gatos nesta terça (16) em Porto Canoa

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá uma oportunidade nesta terça-feira (16), durante a Feira de Adoção de cães e gatos, realizada na pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa, na Serra. O evento será das 16h às 19h.
A iniciativa é promovida pelo Departamento de Bem-Estar Animal do município. Os interessados poderão conhecer os animais disponíveis e receber orientações da equipe técnica sobre os cuidados necessários com o novo integrante da família.
Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência.
Serviço
Feira de adoção de cães e gatos
Dia: terça-feira (16)
Hora: das 16h às 19h
Local: pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa