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Serra realiza feira de adoção de cães e gatos nesta terça (16) em Porto Canoa

Publicado em

16 jun 2026 às 11:12
É preciso garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção
É preciso garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção Prefeitura da Serra | Felipe de Oliveira

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá uma oportunidade nesta terça-feira (16), durante a Feira de Adoção de cães e gatos, realizada na pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa, na Serra. O evento será das 16h às 19h.


A iniciativa é promovida pelo Departamento de Bem-Estar Animal do município. Os interessados poderão conhecer os animais disponíveis e receber orientações da equipe técnica sobre os cuidados necessários com o novo integrante da família. 


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. 

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Dia: terça-feira (16)

Hora: das 16h às 19h

Local: pracinha principal da Avenida Brasília, no bairro Porto Canoa

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Dois presos

Operação da Polícia Civil encontra fuzis, munições e viatura falsa no ES

Publicado em 16/06/2026 às 11:46

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu armas, incluindo três fuzis, carregadores e  munições durante uma operação realizada na manhã desta terça-feira (16) nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha.


A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão preventiva. Os dois principais alvos da operação foram localizados e presos. Ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos.


Durante o cumprimento das buscas, os policiais apreenderam:


  • 2 fuzis calibre 5.56mm;
  • 1 fuzil calibre 9mm;
  • 1 carabina calibre .40;
  • 1 pistola calibre .45 ACP;
  • 1 pistola calibre 9mm;
  • 1 pistola calibre .22 LR;
  • 1 revólver calibre .38;
  • 20 carregadores de calibres diversos;
  • 566 munições de calibres diversos;
  • 1 mira holográfica e 2 bipés para armas de precisão;
  • 1 par de algemas;
  • 1 veículo Toyota Etios equipado com giroflex oculto (utilizado para simular viatura descaracterizada);
  • 1 veículo Toyota Corolla;
  • R$ 8.040 em espécie.


A Polícia Civil informou que mais detalhes da operação serão divulgados em momento oportuno. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Previsão do tempo

ES recebe alerta amarelo de tempestade e queda de granizo

Publicado em 16/06/2026 às 07:31

Todas as cidades do Espírito Santo receberam um alerta amarelo de tempestade nesta terça-feira (16). O aviso, que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já está em vigor e vale até o final da noite. 


A previsão é de ventos intensos entre 40 e 60 km/h, chuva de até 50 milímetros por dia, além de queda de granizo. O risco de alagamentos é baixo. 


A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tristeza

Corpo de jovem desaparecido é encontrado dentro do próprio carro em Iúna

Publicado em 15/06/2026 às 21:48
Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro em Iúna
Carlos Eduardo Braga foi encontrado morto dentro do próprio carro Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal/Redes sociais

O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, próximo ao trevo de acesso à cidade de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi visto pela última vez ao sair de casa na quinta-feira (11).


Conhecido como Dudu, ele atuava como trabalhador rural. O veículo foi encontrado perto de um posto de combustíveis, após o tio do rapaz usar um drone para tentar localizá-lo.  "A família está desesperada, sem acreditar até agora", lamentou Luyvine Assis, irmã da vítima. 


Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam mensagens de luto. "Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações", diz uma das publicações.


Sobre o caso, a Polícia Militar informou que foi acionada e no local encontrou pessoas próximas ao veículo. O grupo que informou ser amigo e parente do jovem. Um deles disse que abriu a porta do motorista para olhar no interior quando sentiu o forte odor e verificou o porta-malas.


A perícia foi acionada e o corpo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Regional de Ibatiba, que aguarda o resultado dos exames. 

Atualização

16/06/2026

A reportagem foi atualizada com informações das Polícias Militar e Civil.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
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Atenção, motoristas!

Carreta tomba e interdita totalmente trecho da BR 101 em Itapemirim

Publicado em 15/06/2026 às 21:29
Carreta tombou e interditou trecho da BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES
Carreta tombou e interditou trecho da BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES Redes sociais

Um trecho da BR 101 ficou totalmente interditado após o tombamento de uma carreta em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 19 horas, desta segunda-feira (15). A pista foi liberada às 22h40. Ninguém se feriu.


De acordo com a Ecovias Capixaba, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal, para o trabalho de remoção do veículo. 

Atualização

16/06/2026

A reportagem foi atualizada com o horário em que a pista foi liberada após o acidente.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Animal silvestre

Jiboia é encontrada em estante de casa na Prainha, em Vila Velha

Publicado em 15/06/2026 às 19:20

Uma jiboia foi encontrada na estante da sala de uma casa na Prainha, em Vila Velha, no último sábado (13). Segundo a Guarda Municipal, que fez o resgate do animal, a moradora assistia televisão quando notou o animal entre os objetos decorativos do móvel. 


Segundo a corporação, a cobra não apresentou ferimentos e foi solta no Morro da Manteigueira, que fica na Glória, no mesmo município. A guarda informa que, para resgate de animais silvestres, a população pode ligar para o telefone 153.

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/
Avenida Beira-Mar

Acidente deixa duas pessoas feridas e congestiona trânsito em Vitória

Publicado em 15/06/2026 às 16:48
Acidente deixa duas pessoas feridas na Avenida Beira-Mar
Acidente deixa duas pessoas feridas na Avenida Beira-Mar Leitor | A Gazeta

Uma moto e uma SUV Chevrolet Trailblazer se envolveram em um acidente na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (15). Duas pessoas ficaram feridas e o trânsito na região está congestionado.


A colisão ocorreu próximo ao cruzamento da Beira-Mar com a Avenida Leitão da Silva, no acesso à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.


A reportagem tenta mais informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde das vítimas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Noroeste capixaba

Homem é encontrado morto após discussão em bar em Vila Valério

Publicado em 15/06/2026 às 14:05

Um homem de 44 anos foi encontrado morto no Córrego Sete Quedas, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (14). Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o crime pode ter ocorrido após uma discussão em um bar envolvendo trabalhadores que atuam na colheita de café.


De acordo com a Polícia Militar, a vítima trabalhava em uma propriedade rural e apresentava perfurações no corpo causadas por um objeto cortante. O homem estava na varanda de uma residência.


O caso é investigado pela Delegacia de Vila Valério. Ninguém foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Nova Palestina

Mulher é presa após esfaquear o marido durante briga em Vitória

Publicado em 15/06/2026 às 11:57
Mulher é presa após esfaquear marido durante briga em Vitória
Mulher é presa após esfaquear marido durante briga em Vitória Fabricio Christ

Uma mulher de 34 anos foi presa no fim da tarde de domingo (14) após esfaquear o marido no bairro Nova Palestina, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, mais cedo, a suspeita também teria quebrado uma garrafa de bebida na cabeça da vítima durante uma discussão.


Conforme a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima, que foi atingida na coxa, e a encaminhou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Não há informações sobre o estado de saúde do homem.


A suspeita contou aos policiais que a discussão começou após ela ter sido agredida pelo marido com um golpe conhecido como "mata-leão". Segundo a PM, a mulher apresentava escoriações pelo corpo.


Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Na BR 101

Motorista dirigindo em zigue-zague e com 41kg de maconha é preso em São Mateus

Publicado em 15/06/2026 às 11:40
Motorista disse aos policiais que receberia R$ 4 mil para transportar a carga
Polícia encontrou 44 tabletes da droga dentro do carro na BR 101. PMES

Um motorista de 49 anos foi preso com 41 kg de maconha após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (14). Segundo a Polícia Militar, o motorista alegou que trafegava em zigue-zague porque tentava acender um cigarro enquanto dirigia.


De acordo com a PM, as drogas foram encontradas dentro de caixas de papelão no banco traseiro e no porta-malas do carro. Ao todo, foram apreendidos 44 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 41 kg. Conforme a corporação, a carga poderia alcançar o valor de cerca de R$ 400 mil após ser fracionada para venda.


Aos policiais, o motorista informou que trabalha com serviços gerais em Araxá, Minas Gerais, e teria recebido uma proposta de R$ 4 mil para transportar as caixas até a rodoviária de São Mateus. Ele disse à polícia não saber o que havia dentro da carga. O carro foi removido para um pátio credenciado do Detran-ES. 


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). As drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica (PCIES), onde passarão por análise antes de serem incineradas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Susto

Caminhão desce ladeira, quebra muro e invade casa em Cachoeiro

Publicado em 15/06/2026 às 10:50

Um caminhão que estava engrenado em uma ladeira no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desceu desgovernado, quebrou um muro e invadiu uma casa na manhã desta segunda-feira (15). O veículo ficou pendurado entre a rua e o quintal da residência


De acordo com a apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, o motorista teria deixado o caminhão engrenado, com o motor ligado para aquecer, e saído do veículo. Nesse momento, o caminhão desceu e atingiu o muro vizinho. Ninguém se feriu. 


O motorista do caminhão e o morador da residência não quiseram conversar a reportagem. 

Caminhão atinge casa no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão ficou pendurado entre o muro e a rua após invadir casa, em Cachoeiro de Itapemirim Mariana Couto
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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