Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Vitória

Atualização: após a publicação desta matéria, a família informou que o jovem de 20 anos foi localizado e passa bem. O texto foi atualizado, e imagem dele retirada.

Um jovem autista de 20 anos não era visto desde a última terça-feira (28), e familiares pediram ajuda para encontrá-lo. Ele foi localizado nesta quarta-feira (29), no bairro Resistência, em Vitória. Segundo a mãe dele, o homem é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e nunca havia saído sem retornar para casa depois. A família mora no bairro Bonfim, também na Capital capixaba.

"Ele saiu sem levar o celular, nada. Minha filha levantou por volta das 4 horas e viu a porta aberta. Estamos muito preocupados", contou a mãe.