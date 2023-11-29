Alerta de chuva para 27 cidades do ES

O fim de novembro será de chuva para 27 cidades das regiões Noroeste e Sul do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo de chuvas intensas para essas localidades. O aviso vale até esta quinta-feira (30).
Nestes municípios pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/h, além de ventos intensos de 40-60 km/h. Veja as cidades sob alerta:
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mantenópolis
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta