Família de Cariacica pede ajuda para achar menina desaparecida

No dia 24 de setembro, a jovem foi localizada em Cariacica e, segundo a família, passa bem. Outras informações não foram repassadas. O nome e a foto dela foram retirados da publicação.

Uma adolescente de 15 anos foi vista pela última vez na segunda-feira (18), após sair da casa de uma amiga no bairro Itapuã, em Vila Velha. Conforme relatos de parentes, ela usava roupas pretas e um tênis.

A irmã da menina, uma produtora de eventos de 35 anos, conta que a jovem saiu da casa da mãe, localizada em São Conrado, Cariacica, um dia antes. Dali em diante, ela começou a não atender às ligações telefônicas e sumiu das redes sociais. "Minha mãe está sem dormir, muito preocupada. Foi no Conselho Tutelar, na escola, na polícia, na casa de amigos que ela conhecia... Estamos fazendo de tudo para achá-la", afirmou a irmã.