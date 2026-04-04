Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Arma foi apreendida após confusão com tiros e violência contra a mulher em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma confusão com tiros, invasão de casa e violência contra a mulher resultou na prisão de dois homens no bairro Pouso Alto, em Castelo , no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (3). A Polícia Militar apurou que Lucas Matias da Silva, de 29 anos, teria sido alvo de tiros. O suspeito seria Roberto Carlos Vieira Junior, de 23 anos, que foi encontrado ao lado da namorada pouco depois, na própria sede da polícia. Ele aparentava nervosismo e estava com um revólver na cintura, que foi recolhido.

A mulher relatou que Roberto Carlos estaria trabalhando entregando pizzas de motocicleta e viu Lucas, seu ex-companheiro, invadir a casa dela. Quando o ex também o viu, entrou no carro e o perseguiu para tentar derrubar o motociclista. Depois, Lucas teria retornado, tentado arrombar a entrada com um facão e pegado os filhos. Ao tentar impedir o ex-companheiro, ela foi agredida e sofreu um corte no braço. Marcas compatíveis com golpes de facão foram encontradas no portão da residência.

Ela relatou ainda que possui medida protetiva contra Lucas e que Roberto Carlos atirou para defendê-la. O ex-companheiro negou as acusações, afirmando que apenas teria ido buscar os filhos. No entanto, a PM verificou que ele aparece em ao menos 25 boletins de ocorrência, sendo a maioria por casos de violência doméstica e dois deles por descumprimento de medida protetiva.

Um dos registros aponta que a vítima seria a própria mãe dele, já outro documento indica Roberto Carlos como vítima de agressão. O atual namorado, por sua vez, possui quatro boletins de ocorrência registrados em seu nome, sendo um deles por suspeita de violência doméstica. Os dois foram levados para a delegacia.