Estacionamento rotativo é suspenso temporariamente em Colatina

O chefe do Executivo municipal afirmou que medida foi motivada por uma série de fatores, incluindo reclamações da população sobre o modelo de funcionamento do sistema, falhas operacionais e a busca por alternativas que atendam melhor às necessidades dos cidadãos.

Com a suspensão, o estacionamento em áreas que antes eram cobradas será liberado temporariamente. No novo edital de licitação, previsto para ser lançado na próxima segunda (27), a prefeitura vai cobrar implantação de parquímetros, contratação de mais agentes de cobrança e transparência nas ações da empresa que vai gerenciar o serviço.

