ES vai passar a ter novo alerta sobre crianças desaparecidas

A nova lei obriga o poder público a emitir alertas em casos de sequestro ou desaparecimento de crianças e adolescentes

A nova legislação, proposta pelo deputado Capitão Assumção (PL), prevê que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) será responsável pela disseminação desses alertas, envolvendo diversos setores, a fim de agilizar a localização das vítimas. A lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação no Diário Oficial do Estado.