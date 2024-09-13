ES tem alerta de baixa umidade do ar para cidades das regiões Sul e Serrana

Vinte e sete municípios do Espírito Santo receberam um alerta amarelo – de perigo potencial – de baixa umidade do ar, podendo variar entre 30% e 20%. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e é válido para o período entre 11h e 21h desta sexta-feira (13).

O Inmet informou que, para evitar riscos à saúde, é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. É possível obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja os municípios afetados: