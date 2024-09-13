ES tem alerta de baixa umidade do ar para cidades das regiões Sul e Serrana

Vinte e sete municípios do Espírito Santo receberam um alerta amarelo – de perigo potencial – de baixa umidade do ar, podendo variar entre 30% e 20%. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e é válido para o período entre 11h e 21h desta sexta-feira (13).
O Inmet informou que, para evitar riscos à saúde, é recomendado beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. É possível obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja os municípios afetados:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
*André Borghi é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve supervisão da editora Wanessa Scardua.