ES recebe mais um alerta de chuvas intensas para o início de 2024

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta de chuvas intensas para os 78 municípios capixabas nesta segunda-feira (1º), primeiro dia de 2024. O aviso laranja, de perigo, é válido até às 10 horas de terça-feira (2) e prevê acumulados de até 100 mm/dia. Há, ainda, expectativa de ventos entre 60 a 100 km/h.
Conforme noticiado em A Gazeta, a primeira semana do ano deve ser de instabilidade em todo o Espírito Santo. O motivo é a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenõmeno responsável pelas chuvas de verão no Brasil. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esse sistema só vai perder força a partir de quarta (3). Confira a previsão completa abaixo.
- Segunda-feira (1º): o tempo permanecerá instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. Nas regiões Norte e Nordeste a chuva ocorre no final do dia. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
- Terça-feira (2): será de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Nordeste. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
- Quarta-feira (3): a instabilidade começa a diminuir. O sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.