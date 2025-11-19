ES recebe dois alertas de chuva intensa e vento forte; confira cidades

O Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos de chuvas intensas, com diferença no tempo: um é válido até o final desta quarta-feira (19), e outro até a manhã de quinta-feira (20). Os avisos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicam até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Confira quais cidades receberam cada um deles: