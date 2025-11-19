A Gazeta - Agora

ES recebe dois alertas de chuva intensa e vento forte; confira cidades

Publicado em 19/11/2025 às 10h23
Espírito Santo recebe dois alertas amarelos de chuvas intensas
Os dois alertas têm a mesma intensidade, mas duram períodos diferentes Crédito: Inmet

Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos de chuvas intensas, com diferença no tempo: um é válido até o final desta quarta-feira (19), e outro até a manhã de quinta-feira (20). Os avisos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicam até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Confira quais cidades receberam cada um deles:

Municípios com alerta válido até as 23h59 desta quarta:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Colatina
  8. Ecoporanga
  9. Governador Lindenberg
  10. Jaguaré
  11. João Neiva
  12. Linhares
  13. Mantenópolis
  14. Marilândia
  15. Nova Venécia
  16. Pancas
  17. Rio Bananal
  18. São Domingos do Norte
  19. São Gabriel da Palha
  20. São Mateus
  21. Sooretama
  22. Vila Pavão
  23. Vila Valério

Cidades com alerta válido até as 10h de quinta:

  1. Barra de São Francisco
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Jaguaré
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Vila Pavão
