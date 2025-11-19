ES recebe dois alertas de chuva intensa e vento forte; confira cidades
Publicado em 19/11/2025 às 10h23
O Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos de chuvas intensas, com diferença no tempo: um é válido até o final desta quarta-feira (19), e outro até a manhã de quinta-feira (20). Os avisos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicam até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Confira quais cidades receberam cada um deles:
Municípios com alerta válido até as 23h59 desta quarta:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Colatina
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Cidades com alerta válido até as 10h de quinta:
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão