ES cria 3.424 vagas com carteira assinada em outubro

O Espírito Santo ganhou mais 3.424 postos de trabalho no mês de outubro, conforme apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os setores que contribuíram para o saldo positivo foram serviços (1.403), comércio (1.259), indústria (503), construção civil (194) e agropecuária (65).
O estoque de empregos mostra que no Estado há 856.054 pessoas trabalhando com carteira assinada. A pesquisa, que leva em consideração as informações do E-Social dos empregadores jurídicos e domésticos, apontou que, no balanço do mês, outubro contabilizou 41.141 admissões e 37.717 desligamentos.
No Brasil, o saldo positivo foi de 190.366 postos de trabalho com carteira assinada, resultante de 1.941.281 admissões e 1.750.915 desligamentos no mês, com a maioria dos empregos formais criados principalmente no setor de serviços (109.939) e no comércio (49.647).