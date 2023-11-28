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Primeiros voos entre Linhares e Belo Horizonte já estão esgotados

Operação da Azul entre a cidade do Norte capixaba e a capital mineira vai começar em 4 de dezembro; simulação de compra para essa data indica que não há mais passagens
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 nov 2023 às 16:22

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 16:22

Os voos, operados pelo modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária entre Linhares e BH
Os voos, operados pela Azul com o modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária entre Linhares e Belo Horizonte Crédito: Luis Alberto Neves
A partir da próxima segunda-feira (4), o Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, contará com voos diários, de ida e volta, para o Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 
Os voos serão operados pela companhia aérea Azul e os aviões, do modelo Cessna Grand Caravan, têm capacidade para 9 passageiros. A reportagem de A Gazeta tentou fazer uma simulação de preço para os voos inaugurais, tanto em Belo Horizonte quanto em Linhares. Porém, ambos já estão esgotados. 
Passagens para o primeiro dia de voos entre Belo Horizonte e Linhares já estão esgotadas Crédito: Montagem A Gazeta
Já para o dia seguinte, ainda havia vagas até publicação deste texto. Saindo de Linhares na terça (5) e voltando na quarta (6), o valor da passagem estava em R$ 989,90. No trajeto contrário, partindo do aeroporto de Confins, a passagem sai por R$ 1.020,30 para a mesma data. 
Primeiros voos entre Linhares e Belo Horizonte já estão esgotados
De domingo a sexta-feira, os horários são os mesmos. Os voos sairão de Confins às 12h50 com previsão de chegada em Linhares às 14h30. Pouco depois, às 14h55, terá início o trajeto de volta, com aterrissagem estimada para as 16h35 no terminal mineiro. Somente aos sábados o horário dos voos é diferente, com saídas mais cedo: às 9h20, de Minas, e, às 11h25, da cidade capixaba. 
Tabela de horários dos voos entre os aeroportos de Linhares e Confins Crédito: Azul
Em comunicado enviado à reportagem, a gerente de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, fez questão de destacar as potencialidades do município capixaba ao falar da nova operação.
“Linhares é um polo econômico, produtor de petróleo e gás natural, além de um grande exportador. Marcar presença nesse município é muito importante para a Azul expandir e reforçar ainda mais sua operação, linkando uma nova base a um dos nossos principais hubs. Atender à demanda da população local, conectando os clientes ao máximo de destinos no Brasil e no mundo é um dos pilares da companhia", ressalta Beatriz.

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