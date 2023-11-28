Primeiros voos entre Linhares e Belo Horizonte já estão esgotados

Os voos, operados pela Azul com o modelo Cessna Grand Caravan, terão frequência diária entre Linhares e Belo Horizonte Crédito: Luis Alberto Neves

A partir da próxima segunda-feira (4), o Aeroporto de Linhares , no Norte do Espírito Santo, contará com voos diários, de ida e volta, para o Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Os voos serão operados pela companhia aérea Azul e os aviões, do modelo Cessna Grand Caravan, têm capacidade para 9 passageiros. A reportagem de A Gazeta tentou fazer uma simulação de preço para os voos inaugurais, tanto em Belo Horizonte quanto em Linhares. Porém, ambos já estão esgotados.

Passagens para o primeiro dia de voos entre Belo Horizonte e Linhares já estão esgotadas Crédito: Montagem A Gazeta

Já para o dia seguinte, ainda havia vagas até publicação deste texto. Saindo de Linhares na terça (5) e voltando na quarta (6), o valor da passagem estava em R$ 989,90. No trajeto contrário, partindo do aeroporto de Confins, a passagem sai por R$ 1.020,30 para a mesma data.

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De domingo a sexta-feira, os horários são os mesmos. Os voos sairão de Confins às 12h50 com previsão de chegada em Linhares às 14h30. Pouco depois, às 14h55, terá início o trajeto de volta, com aterrissagem estimada para as 16h35 no terminal mineiro. Somente aos sábados o horário dos voos é diferente, com saídas mais cedo: às 9h20, de Minas, e, às 11h25, da cidade capixaba.

Tabela de horários dos voos entre os aeroportos de Linhares e Confins Crédito: Azul

Em comunicado enviado à reportagem, a gerente de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, fez questão de destacar as potencialidades do município capixaba ao falar da nova operação.