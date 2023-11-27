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Moradores do ES passam a ter atendimento por vídeo na Receita Estadual

O serviço, antes voltado para advogados e contabilistas, agora pode atender diretamente as pessoas com demandas nas unidades, evitando, assim, deslocamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2023 às 19:18

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 19:18

O atendimento para realização de serviços em sete agências da Receita Estadual, que abrangem moradores de 49 municípios do Espírito Santo, já pode ser feito por videochamadas. O serviço, antes voltado para advogados e contabilistas, passa agora a atender diretamente as pessoas com demandas nas unidades, evitando, assim, deslocamentos e garantindo maior comodidade e agilidade na resolução de questões tributárias, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)
ARE
Agência da Receita Estadual do ES: atendimento também poderá ser feito por videochamada em sete unidades Crédito: Carlos Alberto Silva
Conforme informações do órgão, o atendimento por videochamada estará disponível para os cidadãos nas agências de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Colatina, Venda Nova do Imigrante, Linhares e São Mateus. As pessoas que estiverem em uma cidade que não tem agência poderão ser atendidas por videochamada, sem ter que se deslocar. Os agendamentos deverão ser feitos pelo sistema Agenda ES, no endereço Agenda.
As agências localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória (Vitória, Serra e Cariacica) e em Cachoeiro de Itapemirim permanecerão com o atendimento para advogados e profissionais da contabilidade. No entanto, os cidadãos residentes desses municípios também poderão utilizar o serviço de videochamada, marcando as reuniões on-line em qualquer uma das sete agências do interior em que os serviços serão disponibilizados.
A Sefaz destaca, ainda, que os serviços prestados pelas agências da Receita Estadual não são destinados para tirar dúvidas fiscais e tributárias dos contribuintes. Para isso, o canal é o Fale Conosco.

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