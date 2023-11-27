Placas do Brasil retoma 100% das atividades após incêndio em fábrica no ES

Incêndio em área da fábrica da Placas do Brasil, em Pinheiros Crédito: Foto leitor

A Gazeta. Oito dias após ser atingida por um incêndio, a Placas do Brasil – especialista na fabricação e comercialização de painéis de MDF – em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , retomou 100% das atividades em sua fábrica nesta segunda-feira (27). A informação foi confirmada pelo presidente da companhia, Luís Soares Cordeiro, para a reportagem de

Em nota encaminhada para o mercado, a empresa informou que a indústria foi preservada, com os estoques intactos, o que possibilitou que as atividades de comercialização e distribuição fossem mantidas normalmente. As áreas afetadas, atingidas pelas chamas chegaram, passaram por manutenção.

“As chamas ficaram restritas ao pátio de biomassa e aos silos de cavacos, causando poucos danos materiais e, especialmente, vidas foram preservadas, não havendo vítimas durante o ocorrido. A indústria foi preservada, assim como os estoques ficaram intactos e, portanto, estão sendo comercializados e distribuídos normalmente”, informou parte do posicionamento.

O incêndio começou na tarde do último dia 19, domingo da semana passada, por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros e equipes de brigadistas se mobilizaram para atuar na ocorrência. Os trabalhos duraram até quarta-feira (22), quando o fogo foi considerado totalmente controlado.