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Oito dias depois

Placas do Brasil retoma 100% das atividades após incêndio em fábrica no ES

Empresa localizada em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, passou por obras de manutenção antes de retomar todas as atividades nesta segunda-feira (27)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2023 às 12:37

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 12:37

Fogo
Incêndio em área da fábrica da Placas do Brasil, em Pinheiros Crédito: Foto leitor
Oito dias após ser atingida por um incêndio, a Placas do Brasil – especialista na fabricação e comercialização de painéis de MDF – em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, retomou 100% das atividades em sua fábrica nesta segunda-feira (27). A informação foi confirmada pelo presidente da companhia, Luís Soares Cordeiro, para a reportagem de A Gazeta
Em nota encaminhada para o mercado, a empresa informou que a indústria foi preservada, com os estoques intactos, o que possibilitou que as atividades de comercialização e distribuição fossem mantidas normalmente. As áreas afetadas, atingidas pelas chamas chegaram, passaram por manutenção.
“As chamas ficaram restritas ao pátio de biomassa e aos silos de cavacos, causando poucos danos materiais e, especialmente, vidas foram preservadas, não havendo vítimas durante o ocorrido. A indústria foi preservada, assim como os estoques ficaram intactos e, portanto, estão sendo comercializados e distribuídos normalmente”, informou parte do posicionamento.
O incêndio começou na tarde do último dia 19, domingo da semana passada, por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros e equipes de brigadistas se mobilizaram para atuar na ocorrência. Os trabalhos duraram até quarta-feira (22), quando o fogo foi considerado totalmente controlado.
O trabalho de perícia foi iniciado e tem previsão para a conclusão do laudo em 20 dias, podendo ser prorrogado conforme as necessidades.

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