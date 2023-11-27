Mais áreas para casas: o que muda com novo PDM de Guarapari

Novo PDM de Guarapari foi sancionado com vetos pelo prefeito Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Guarapari

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), sancionou, com vetos, o Projeto de Lei Complementar que altera o Plano Diretor Municipal (PDM), documento que serve como guia para o planejamento urbano da cidade.

O PDM organiza os espaços do município, definindo de que forma cada zona pode ser utilizada: construção de residências, projetos de interesse turístico, áreas de preservação ambiental, entre outras finalidades.

As mudanças aprovadas pelos vereadores passam, por exemplo, pela ampliação das microzonas urbanas e também houve alterações em áreas localizadas próximas à Praia das Virtudes, que deixaram de ser zona de interesse turístico e passaram a ser zona de uso residencial.

Além disso, conforme destacou a Câmara Municipal, “foi revogado o § 2º do Art. 158 do PDM, que estabelecia que não seriam permitidos desmembramentos de glebas (terreno não desmembrado nem loteado) acima de 20.000 m² sem que fossem repassados à municipalidade os percentuais de equipamentos e áreas de lazer de, no mínimo, 10% da gleba útil parceláveis.”

O projeto, de autoria do Executivo, passou por modificações e, na redação final, foi aprovado com a adição de três emendas modificativas. A emenda nº 45/2023, de autoria do vereador Max Junior, foi barrada pela prefeitura, após submissão do texto final à análise técnica da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos (Semap).

A emenda pleiteava que uma região da Praia de Guaibura — a primeira praia da Enseada Azul para quem segue do Centro para Meaípe, sentido Sul do Estado — deixasse de ser uma zona de uso residencial, transformando-se em zona de interesse turístico.

Emenda vetada ampliava a Zona de Uso Turístico na localidade de Enseada Azul, em Guarapari Crédito: Willian Vailant

Na análise da Semap, entretanto, quaisquer mudanças nesse sentido devem “observar estudo de sombreamento, já que a altura e a proximidade da restinga acarretarão danos ambientais”.