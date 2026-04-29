Crédito para médias empresas injeta R$ 1,7 bilhão no PIB do Espírito Santo

O acesso ao crédito por empresas de médio porte tem sido um motor relevante para a economia capixaba. Entre 2020 e 2024, o volume de recursos concedidos pelo Itaú BBA a esse segmento gerou um impacto médio anual de R$ 1,7 bilhão no Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo.





Os dados constam em levantamento realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que utilizou a metodologia de matriz insumo-produto para mensurar os efeitos diretos, indiretos e induzidos da atividade econômica apoiada pelo banco.





Retrato regional e nacional





No recorte do Sudeste, o impacto médio anual chega a R$ 62 bilhões no PIB. Além da movimentação econômica, a atividade na região resultou em:





R$ 28,9 bilhões em renda;

R$ 19,9 bilhões em impostos arrecadados;

783 mil postos de trabalho.





Em âmbito nacional, o impacto anual estimado pelo estudo da FGV foi de R$ 105 bilhões no PIB, gerando R$ 49 bilhões em renda e R$ 34 bilhões em tributos.





As médias empresas são consideradas estratégicas pela capacidade de dinamizar economias locais e fortalecer cadeias produtivas.