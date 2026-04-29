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Impacto

Crédito para médias empresas injeta R$ 1,7 bilhão no PIB do Espírito Santo

No recorte do Sudeste, o impacto médio anual chega a R$ 62 bilhões no PIB

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 15:14

Publicado em 

29 abr 2026 às 15:14

O acesso ao crédito por empresas de médio porte tem sido um motor relevante para a economia capixaba. Entre 2020 e 2024, o volume de recursos concedidos pelo Itaú BBA a esse segmento gerou um impacto médio anual de R$ 1,7 bilhão no Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo.


Os dados constam em levantamento realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que utilizou a metodologia de matriz insumo-produto para mensurar os efeitos diretos, indiretos e induzidos da atividade econômica apoiada pelo banco.


Retrato regional e nacional


No recorte do Sudeste, o impacto médio anual chega a R$ 62 bilhões no PIB. Além da movimentação econômica, a atividade na região resultou em:


  • R$ 28,9 bilhões em renda;
  • R$ 19,9 bilhões em impostos arrecadados;
  • 783 mil postos de trabalho.


Em âmbito nacional, o impacto anual estimado pelo estudo da FGV foi de R$ 105 bilhões no PIB, gerando R$ 49 bilhões em renda e R$ 34 bilhões em tributos.


As médias empresas são consideradas estratégicas pela capacidade de dinamizar economias locais e fortalecer cadeias produtivas.

Imagem Edicase Brasil
Empresas têm apostado no crédito para crescer  Shutterstock

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