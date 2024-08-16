Empresas de Cariacica terão oportunidade de vender para Grupo Águia Branca

Uma parceria entre a Associação Empresarial de Cariacica (AEC) e o Grupo Águia Branca vai promover uma Rodada de Negócios, no próximo dia 23 de agosto, na sede da viação, no município. O evento, gratuito, tem como objetivo estimular micro e pequenas empresas a apresentarem seus produtos e serviços e, assim, conseguirem fazer acordos comerciais com o grupo Águia Branca e empresas associadas.
Cada empresário inscrito na Rodada de Negócios terá quatro minutos para se apresentar e seis para discutir com a equipe da Águia Branca — ou com as empresas ligadas — formas de viabilizar negócios. Mas fique atento! As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected].
SERVIÇO
- Evento: Rodada de Negócios da AEC e Grupo Águia Branca
- Quando: 23 de agosto (sexta-feira)
- Horário: 9 horas
- Local: Sede do Grupo Águia Branca, na Avenida Mário Gurgel, 5.030, Vila Capixaba – Cariacica/ES
- Inscrições: pelo e-mail [email protected]