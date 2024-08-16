Empresas de Cariacica terão oportunidade de vender para Grupo Águia Branca

Uma parceria entre a Associação Empresarial de Cariacica (AEC) e o Grupo Águia Branca vai promover uma Rodada de Negócios, no próximo dia 23 de agosto, na sede da viação, no município. O evento, gratuito, tem como objetivo estimular micro e pequenas empresas a apresentarem seus produtos e serviços e, assim, conseguirem fazer acordos comerciais com o grupo Águia Branca e empresas associadas.