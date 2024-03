Novos negócios: Viação Águia Branca abre consultoria

Aos 78 anos, a Viação Águia Branca resolveu investir em um novo negócio: consultoria. Aliás, uma novidade para todo o Grupo Águia Branca, que atua em vários segmentos da economia e é um dos maiores do Espírito Santo. A WeSafety tem o objetivo de levar soluções de segurança e eficiência operacional aos seus clientes. A Klabin, maior produtora e exportadora de papel do Brasil, foi a primeira a fechar contrato com a WeSafety.