Em seis meses, crédito rural sobe 25% e chega a R$ 4,4 bi no ES

O crédito rural no Espírito Santo cresceu 25,2% de julho a dezembro de 2023, primeiros seis meses do ano-safra, após o lançamento do Plano de Crédito Rural realizado em julho de 2023 pelo governo do Estado, em parceria com a União e diversas instituições financeiras e representativas dos produtores rurais e pescadores.
Em seis meses, foram direcionados R$ 4,4 bilhões de crédito rural no Estado, ante a um montante de R$ 3,51 bi aplicados de julho a dezembro de 2022. O número de operações realizadas para as diversas atividades agrícolas capixabas também subiu de 20.583 para 24.754 — aumento de 20,3%. Os dados foram apurados pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a partir de informações do Banco Central. O ano-safra começa em 1º de julho e vai até junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário das safras agrícolas no Brasil.
O Plano de Crédito Rural na safra 2023/2024 tem como meta a aplicação de R$ 7,8 bilhões até o final de junho de 2024, um valor considerado recorde nos financiamentos para o setor agrícola capixaba.
“No primeiro semestre, já foram realizadas 24,7 mil operações, o que corresponde a mais de 60% da meta anual de 40,6 mil contratos de crédito, representando um sinal claro de que estamos ampliando a abrangência do crédito rural no Espírito Santo. Também já atingimos 56,7% da meta de R$ 7,8 bilhões faltando ainda seis meses para finalizar o ano-safra, montante importante tendo em vista que o crédito rural é um dos principais instrumentos para incentivar os agricultores a modernizar e expandir suas atividades, além de aumentar a produtividade, a produção e a qualidade dos alimentos e matérias-primas, além de garantir maior lucratividade nas explorações agropecuárias”, detalha Enio Bergoli, secretário estadual de Agricultura.