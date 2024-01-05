Em seis meses, crédito rural sobe 25% e chega a R$ 4,4 bi no ES

Operações realizadas para as diversas atividades agrícolas capixabas registraram aumento de 20,3% Crédito: Governo federal/Andrii Yalanskyi

O crédito rural no Espírito Santo cresceu 25,2% de julho a dezembro de 2023, primeiros seis meses do ano-safra, após o lançamento do Plano de Crédito Rural realizado em julho de 2023 pelo governo do Estado, em parceria com a União e diversas instituições financeiras e representativas dos produtores rurais e pescadores.

Em seis meses, foram direcionados R$ 4,4 bilhões de crédito rural no Estado, ante a um montante de R$ 3,51 bi aplicados de julho a dezembro de 2022. O número de operações realizadas para as diversas atividades agrícolas capixabas também subiu de 20.583 para 24.754 — aumento de 20,3%. Os dados foram apurados pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a partir de informações do Banco Central. O ano-safra começa em 1º de julho e vai até junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário das safras agrícolas no Brasil.

O Plano de Crédito Rural na safra 2023/2024 tem como meta a aplicação de R$ 7,8 bilhões até o final de junho de 2024, um valor considerado recorde nos financiamentos para o setor agrícola capixaba.