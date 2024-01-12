Em menos de 15 dias, Orla de Cariacica já registra vandalismo

Recém-inaugurada, a Nova Orla de Cariacica já sofre com atos de vandalismo em sua estrutura. Na manhã desta sexta-feira (12), a prefeitura do município divulgou, por meio de publicação nas redes sociais, que o espaço de hidratação para pedestres e animais foi vandalizado e, consequentemente, desativado.

“Vandalismo é crime e deve ser penalizado. A Nova Orla de Cariacica foi uma conquista dos cidadãos que durante anos reivindicaram por um espaço de lazer que contemplasse toda família”, divulgou a prefeitura em seu perfil oficial.

Ponto de hidratação em Cariacica foi danificado e desativado Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

Na publicação, moradores reprovaram os atos de vandalismo. "Reclamam que a cidade não tem nada e quando fazem um espaço bacana, as próprias pessoas não conservam", escreveu uma internauta. "Coloquem câmeras para expor quem faz uma coisa dessas", sugeriu outro morador.