Nova Orla de Cariacica vai contar com Rua de Lazer aos domingos

Inaugurada no último dia 27, a nova Orla de Cariacica vai ser transformada em Rua de Lazer aos domingos, a partir do próximo fim de semana. Assim, o trânsito será interditado para veículos nos dois sentidos da avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães – antiga avenida Vale do Rio Doce –, que margeia a orla, das 7 às 13 horas, para que moradores e visitantes possam se divertir e fazer atividades físicas.
Na abertura da Rua da Lazer, no próximo domingo (7), haverá piscina de bolinhas, tobogã inflável, futebol de sabão, cama elástica, pipoca e algodão-doce para as crianças, além de outros brinquedos.
Com o fechamento da avenida para o lazer da população, haverá rotas alternativas para os motoristas. Quem vem de São Torquato pela Cinco Pontes precisará passar por baixo da Segunda Ponte, na altura do terminal e do Incra, seguir pela Avenida Mário Gurgel até o Trevo de Alto Lage e virar à direita, na Rodovia José Sette.
Na altura de Itacibá será necessário contornar o terreno onde o Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído, entrar no binário e seguir paralelo à oficina de vagões (Rua Pedro Nolasco), até a ponte do Rio Itanguá e virar à esquerda. Nos locais, haverá placas indicativas e agentes para orientar o trânsito.