Duas cidades do ES registram recorde de frio do ano; veja quais

O Incaper informou que, de todos os pontos monitorados, apenas as duas cidades registraram suas menores temperaturas deste ano. Os termômetros marcaram 15,4 °C em Alfredo Chaves, e 16,7 °C em São Mateus.

Em outros locais, apesar de não terem recorde deste ano, as estações meteorológicas em funcionamento no Espírito Santo também apontaram temperaturas baixas, como no distrito de Aracê, em Domingos Martins, que marcou 8,4 °C; Venda Nova do Imigrante, com 11,8 °C; e Afonso Cláudio, que marcou 13,5 °C, todas nas montanhas capixabas.