Dona de padaria é detida após flagrante de 'gato' na rede elétrica em Guriri

De acordo com a concessionária, “além do fornecimento indevido de energia para o comércio, durante a ocorrência, os peritos ainda encontraram três bombas de água ligadas irregularmente à rede elétrica”.

Com isso, a proprietária da padaria foi conduzida à Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre a autuação da suspeita, mas não houve retorno até a publicação.