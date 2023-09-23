Domingo no ES será de sol forte e rajadas de vento no litoral. Confira a previsão

Jovem se refresca em chuveiro na Curva da Jurema Crédito: Vitor Jubini

O domingo (23/9) segue ensolarado em todo o Espírito Santo, com temperaturas que podem chegar a 39º, praticamente sem formação de nuvens e com aumento de calor em todas as regiões.

Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30 % em áreas da metade oeste do Estado. No litoral capixaba o vento continua acelerado podendo ter rajadas ao longo do dia. As informações são do Incaper.

Na Grande Vitória, céu claro, sem chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Na Região Sul, céu claro, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 38 °C. Na Região Serrana, céu claro, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.