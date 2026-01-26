Dois homens e uma mulher são baleados em bairro de Vila Velha
Dois homens e uma mulher foram baleados na região conhecida como "Favelinha do Ibes" no bairro Santos Dumont, em Vila Velha, na noite do último domingo (25). Segundo informações da Polícia Militar, um dos homens tem 47 anos e a mulher estava em situação de rua. O terceiro baleado foi encontrado próximo a uma fábrica de condimentos e estava consciente. Ele disse que foi atingido pelos disparos enquanto tentava comprar drogas.
Não há detalhes sobre como os atiradores agiram. Os baleados foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.