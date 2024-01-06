Dois adolescentes são baleados em assalto e têm moto roubada em Viana

Dois adolescentes foram baleados durante um assalto e tiveram a moto roubada na noite de sexta-feira (5), no bairro Vila Bethânia, em Viana . De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , um dos garotos tem 17 anos e levou dois tiros, um no pé direito e outros próximo ao joelho direito, enquanto que o outro, de 14 anos, foi atingido por um tiro no pé direito.

Os dois foram socorridos por populares e levados para a unidade de Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi. Os adolescentes seriam transferidos para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) ou para o Hospital Infantil de Vila Velha.

Eles relataram à polícia que estavam em um moto quando dois indivíduos, também em uma moto, os fecharam e anunciaram o assalto. Ao tentarem fugir, deixaram o veículo e correram sendo alvejados em seguida.

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.