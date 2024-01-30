Desmanche de veículos furtados é descoberto pela polícia em Iúna

Um Corsa, partes de um Gol e uma motto foram apreendidos Crédito: Polícia Militar

Quatro pessoas foram detidas na tarde de segunda-feira (29) em uma garagem no bairro Vila Nova, em Iúna , na Região do Caparaó, após uma denuncia de que o local era um desmanche de veículos furtados. Quando a Polícia Militar chegou ao local, alguns suspeitos fugiram. No local havia uma motocicleta e partes de dois carros.

Segundo registro da PM, um veículo Chevrolet Corsa que foi roubado na madrugada e uma motocicleta Honda Pop, com restrição de furto, foram encontrados. Além disso, havia partes de um veículo Volkswagen Gol.

No interior da residência, estava uma mulher que contou morar no imóvel juntamente com a mãe e o marido. Disse que o marido havia acabado de sair do local pelos fundos da residência na companhia de dois suspeitos. Um homem de 36 anos e o de 40 anos fugiram, mas acabaram detidos. A intenção, segundo um dos suspeitos detidos, era desmanchar os carros e depois, vender as peças.