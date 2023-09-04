Criança sofre queimaduras e é socorrida de helicóptero em São Mateus

A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória, anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira, na Capital. O caso era considerado muito grave, segundo o Notaer. O voo até a unidade durou 54 minutos. Não foram fornecidas mais informações sobre como a criança sofreu as queimaduras.