Criança e três adultos são baleados em tiroteio em Vitória

Helicóptero do Notaer sobrevoa o Morro da Capixaba, em Vitória Crédito: Reprodução

Quatro pessoas foram baleadas durante um tiroteio da tarde deste domingo (18) em um mirante do Morro da Capixaba, na região do Centro de Vitória. Entre os feridos está uma criança de quatro anos, sua mãe e uma prima, e ainda um homem que mora na mesma rua.

Os suspeitos do ataque a tiros ainda não foram identificados. Os feridos foram levados pelo Samu para o Hospital São Lucas. A criança levou um tiro no tórax e um na perna, está estável e vai passar por cirurgia, segundo informações da repórter da TV Gazeta Any Cometti. As demais vítimas, que também estão internadas no São Lucas, estão estáveis, passaram por exames e aguardam cirurgia.

Depois do incidente, moradores registraram helicóptero do Notaer sobrevoando o Morro da Capixaba, em busca dos suspeitos do ataque a tiros.

Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que estavam na calçada conversando quando homens passaram atirando. Segundo policiais, a ação dos criminosos durou 10 minutos. Até a noite deste domingo, os suspeitos não tinham sido encontrados.

Conforme informações da Polícia Militar, as vítimas contaram que havia cerca de 10 moradores no mirante quando dois homens chegaram no local atirando. O homem baleado disse aos militares que tinha conflito com três indivíduos ligados ao tráfico de drogas do bairro Piedade, na mesma região.