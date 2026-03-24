Corrida noturna vai alterar trânsito em ruas de Vitória no sábado (28)

Publicado em 24/03/2026 às 15h35
A largada da corrida Vitória Night Run está prevista para as 20h, na Praça Getúlio Vargas, no sentido Praça do Papa Crédito: Divulgação

Motoristas que circulam pelo Centro de Vitória devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste sábado (28) por conta da corrida Vitória Night Run. As alterações começam a partir das 19h, com interdições em ruas e avenidas da região. A largada da prova está prevista para as 20h, na Praça Getúlio Vargas, no sentido Praça do Papa. Segundo a organização, as vias serão liberadas gradualmente a partir das 21h30. O evento deve reunir cerca de 1.500 corredores.

As principais mudanças ocorrem na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, com bloqueios totais e parciais em diferentes faixas até o Condomínio Victoria Bay, após a Praça do Papa. Também haverá operação reversiva para organizar o fluxo de veículos. Outro ponto de atenção é a interdição parcial no trecho após a Primeira Igreja Batista, que começa ainda no sábado, a partir das 10h.

A orientação é que os motoristas se programem e busquem rotas alternativas durante o período da corrida. Os percursos serão de 5 km e 10 km, com trajetos que seguem até a Ilha da Fumaça e o Condomínio Victoria Bay, ambos com retorno ao Centro.

