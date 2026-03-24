Corrida noturna vai alterar trânsito em ruas de Vitória no sábado (28)
Motoristas que circulam pelo Centro de Vitória devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste sábado (28) por conta da corrida Vitória Night Run. As alterações começam a partir das 19h, com interdições em ruas e avenidas da região. A largada da prova está prevista para as 20h, na Praça Getúlio Vargas, no sentido Praça do Papa. Segundo a organização, as vias serão liberadas gradualmente a partir das 21h30. O evento deve reunir cerca de 1.500 corredores.
As principais mudanças ocorrem na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, com bloqueios totais e parciais em diferentes faixas até o Condomínio Victoria Bay, após a Praça do Papa. Também haverá operação reversiva para organizar o fluxo de veículos. Outro ponto de atenção é a interdição parcial no trecho após a Primeira Igreja Batista, que começa ainda no sábado, a partir das 10h.
A orientação é que os motoristas se programem e busquem rotas alternativas durante o período da corrida. Os percursos serão de 5 km e 10 km, com trajetos que seguem até a Ilha da Fumaça e o Condomínio Victoria Bay, ambos com retorno ao Centro.