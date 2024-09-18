Corpo é encontrado entre pedras na Praia do Morro em Guarapari

Um corpo foi encontrado entre pedras no Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, na Praia do Morro, Guarapari, nesta quarta-feira (18). O cadáver foi visto boiando por uma funcionária do local, que acionou a polícia.
De acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre a identidade da vítima devido ao estado de decomposição e ausência de documentos e não apresentava sinais visíveis de violência. Por enquanto, o caso é investigado como encontro de cadáver.
Por estar em um espaço de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e levado ao Instituto Médico Legal em Vitória, onde exames vão apontar a causa da morte.